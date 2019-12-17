زيدان غير قلق من الاضطرابات في كاتالونيا عشية الـ"كلاسيكو"









اسماء السيد - أكد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان الثلاثاء أنه غير قلق من الدعوات للتظاهر خارج ملعب "كامب نو" في برشلونة، التي تتزامن مع مواجهة الـ"كلاسيكو" بين فريقه ريال مدريد والنادي الكاتالوني في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للدوري الاسباني الاربعاء.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في 26 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن العاصمة مدريد عام 2017.

وستقام مباراة الاربعاء بالترافق مع دعوات للتظاهر من قبل الانفصاليين الكاتالونيين الذين يطالبون بالاستقلال عن مدريد وسط مخاوف امنية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الثلاثاء "لست قلقا من أي شيء (...) أنا سعيد لأننا على مشارف خوض الكلاسيكو. كان الامر مماثلا حين كنت لاعبا، هذه هي المباريات التي تعيش من أجلها، وتصب تركيزك على ما يحصل على أرض الملعب فقط".

وحثت منظمة "تسونامي الديمقراطية" المؤيدة لانفصال القطاع، المتظاهرين على التجمع في أربع نقاط محددة حول ملعب "كامب نو" بدءاً من الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش أي قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة.

وأعلنت السلطات المحلية في اقليم كاتالونيا أنه سيتم تخصيص حوالي ثلاثة آلاف من رجال الشرطة والأمن الخاص من أجل مباراة الـ"كلاسيكو"، كما أن الفريقين تلقيا التعليمات بالتوجه الى الملعب من الفندق ذاته.

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وعلق زيدان على هذا الامر معتبرا "انه أمر مختلف ولكن هذه هي التعليمات. قالوا أنه علينا أن نغادر سويا لذا سنغادر سويا".

وأردف المدرب الذي قاد النادي الملكي الى التتويج بدوري ابطال اوروبا لثلاثة اعوام على التوالي بين 2016 و2018، "لم نعتقد أبدا أن هذه المباراة لن تُقام. ما علينا القيام به هو اللعب بكل طاقتنا في المباراة لأننا قد نمضي أسبوعا نتحدث عن الامور الاخرى".

ويحتل برشلونة وريال المركزين الاول والثاني في الليغا على التوالي بنفس النقاط (35)، الا ان النادي الكاتالوني يتصدر بفارق الاهداف.

وقد رفع كل من الفريقين مستواه في الاسابيع الاخيرة، وذلك بفضل تألق مهاجم كل منهما، اذ سجل الفرنسي كريم بنزيمة تسعة اهداف في مبارياته الثماني الاخيرة مع الـ "ميرينغي"، فيما سجل النجم الارجنتيي ليونيل ميسي 14 هدفا في 12 مباراة.

واكد زيدان "نعرف اننا نواجه فريقا جيدا جدا، ندرك ان لديهم ميسي، ولكن لدينا اسلحتنا ايضا".

سيغيب عن صفوف ريال كل من البلجيكي إدين هازار، الكولومبي خاميس رودريغيز، لوكاس فاسكيز وماركو اسينسيو بداعي الاصابة، فيما يبدو الويلزي غاريث بايل جاهزا الا انه لم يشارك في التشكيلة الاساسية للفريق منذ الفوز على الافيس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقال زيدان "بايل معنا، يتدرب جيدا. انه لاعب مهم وسيكون جاهزا يوم غد اسوة بالجميع".