الأهلي يعلن جاهزية حسام عاشور لمواجهة الإسماعيلي

كشف النادي الأهلي عن جاهزية حسام عاشور للمشاركة في لقاء الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد المكس يوم الخميس القادم، بعد أن اشتكى اللاعب من نزلة البرد قبل لقاء حرس الحدود الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الأسبوع الثامن بالدوري المصري الممتاز، الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف بواسطة اللاعب عمرو السولية وخطف الثلاث نقاط والزحف نحو صدارة الترتيب.

وكان اللاعب قد غاب عن مباراة حرس الحدود وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية بعد تعافيه من المرض ودرجة الحرارة المرتفعة، حتى أصبح جاهزا للمشاركة في تدريبات ومباريات الفريق خلال الفترة القادمة.