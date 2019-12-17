ثنائي الأهلي “السولية وربيعة” يغيب عن تدريبات الفريق لهذا السبب

شهد مران اليوم للنادي الأهلي غياب الثنائي “عمرو السولية ورامي ربيعة” عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وكشف الجهاز الطبي للفريق الأحمر عن سبب غياب الثنائي عن تدريبات الفريق صباح اليوم؛ حيث يعاني السولية من نزلة برد شديدة حرمته من المشاركة في التدريبات، ومن المقرر أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية صباح غد الأربعاء لتحديد حجم إصابة اللاعب والتعرف على موقفه من المشاركة في لقاء الدراويش.

كما يغيب رامي ربيعة عن تدريبات الفريق الجماعية بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها، على أن يخضع للفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته والتعرف على موقفه من مباراة الإسماعيلي.