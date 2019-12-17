شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد أحمد فتحى من مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكد مسئولو الأهلي أن أحمد فتحي يعاني من رشح في الركبة وهو الأمر الذي يحتاج لـ3 أيام للتعافي، قبل العودة من جديد لتدريبات الفريق.
ويختتم الأهلى تدريباته غدًا؛ استعدادًا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس باستاد المكس بالإسكندرية، ويغيب عن الأهلى أيضًا رمضان صبحى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة لن تقل عن 4 أسابيع.
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