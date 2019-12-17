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الأهلى يستبعد أحمد فتحى من مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أوضح مسئولو النادي الأهلي طبيعة إصابة أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، التي ستبعده عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري العام، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية.

 

وأكد مسئولو الأهلي أن أحمد فتحي يعاني من رشح في الركبة وهو الأمر الذي يحتاج لـ3 أيام للتعافي، قبل العودة من جديد لتدريبات الفريق.

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ويختتم الأهلى تدريباته غدًا؛ استعدادًا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس باستاد المكس بالإسكندرية، ويغيب عن الأهلى أيضًا رمضان صبحى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة لن تقل عن 4 أسابيع.

 

 

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