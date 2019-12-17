شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد أحمد فتحى من مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوضح مسئولو النادي الأهلي طبيعة إصابة أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، التي ستبعده عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري العام، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية.

وأكد مسئولو الأهلي أن أحمد فتحي يعاني من رشح في الركبة وهو الأمر الذي يحتاج لـ3 أيام للتعافي، قبل العودة من جديد لتدريبات الفريق.

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