شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية إبراهيم أبو اليزيد لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى جاهزية إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق للمشاركة فى المباريات بداية من مواجهة الأهلى، المقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدورى.

وحرص محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلى على عقد اجتماع مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق للاطمئنان على جاهزيته قبل قمة الأهلى.

وكان اللاعب يعانى من الإصابة بالعضلة الخلفية قبل أن يعود للتدريبات الجماعية مؤخرا بعد اكتمال شفائه، وبات مدافع الداخلية سابقا جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الدراويش، وذلك حسب تأكيدات الجهاز الطبى.

ويخوض، عصر اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة ودية مع الشهداء على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلى، ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه، تحسبًا للاستعانة بجهود أى منهم خلال اللقاء المنتظر.