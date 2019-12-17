شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين مثمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الجلسة التى عقدت اليوم من جانب رئيس مجلس إدارة النادى المستشار مرتضى منصور وأعضاء المجلس مع لاعبي الفريق والجهاز الفني جاءت مثمرة لتصحيح مسار الفريق الفترة المقبلة.
وأوضح أمير مرتضى أن الجميع تعاهد خلال الجلسة على غلق ملف مباراة طلائع الجيش أمس والتركيز في المباريات المقبلة بداية من مواجهة سموحة.
ونفى المشرف على الكرة ما تردد عن الربط بين الخسارة أمام طلائع الجيش وأي مستحقات متأخرة للاعبين بدليل أن الفريق حقق الفوز في المباراتين السابقتين أمام بطل أنجولا وبيراميدز، مشيرًا أن المتبقي للاعبين يمثل جزءًا ضئيلاً من المستحقات الخاصة بهم مؤكدًا ثقة إدارة النادي وإدارة الكرة في جميع اللاعبين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات.
وناشد أمير مرتضى جماهير الزمالك بمساندة الفريق واللاعبين وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض عن الفريق وهي عارية تمامًا عن الصحة.
ويستعد الفريق لمواجهة سموحة والمقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.
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