شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تستعيد ذكريات التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت صفحة النادى الأهلى عبر تويتر ذكريات تتويج فريقها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكى.

ونشرت الصفحة صوراً من تكريم الأهلى فى مونديال اليابان 2006.

ففى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر 2006 حقق الأهلى أكبر إنجاز فى تاريخه الكروى حينما فاز ببرونزية كأس العالم للأندية والتى أقيمت باليابان بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكى بهدفى محمد أبو تريكة.

Advertisements

وتوج الأهلى عام 2006 بدوري أبطال أفريقيا متوفقًا على الصفاقسي التونسي خارج أرضه في إياب النهائي بهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق نجمه محمد أبو تريكة.

وذهب لليابان للمرة الثانية فى تاريخه بعد مشاركة غير موفقة فى عام 2005 مستلحاً بعامل الخبرة، ففي الدور الأول حقق الفوز على حساب أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين سجلهما الأنجولي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة، وفي مباراة نصف النهائي خسر المارد الاحمر من بطل ليبارتدوريس فريق انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع حقق الأهلي الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأهلي المتألق أبو تريكة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ، وشارك المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية "5 مرات" أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، متساوياً مع ريال مدريد الاسباني ، و يعد الأهلى أكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ.