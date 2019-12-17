شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وأكد مسئولو الأهلي أن غياب اللاعب سيمتد لشهر من الآن على أن يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال مران اليوم فى العضلة الخلفية جعلته غير قادر على استكمال المران وغادره برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

ويختتم الأهلى تدريباته غدًا؛ استعدادًا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.