شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز وديا على الشهداء استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الإسماعيلى فوزا على الشهداء بهدف دون رد فى الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة الأهلى الخميس المقبل على ملعب بالمكس بالإسكندرية فى تاسع جولات الدورى المحلى، وسجل هدف المباراة الوحيد الهداف الواعد حازم مرسى من ضربة جزاء.

بدأ الدراويش اللقاء بتشكيل ضم أيمن رجب " حارس مرمى" ، محمد نصر ، محمد عمار ، كريم علاء ، محمد الضرف فى الدفاع ، عمر الوحش ،نادر رمضان ، وجيه عبد الحكيم ،خليل نيمار فى الوسط ، حازم مرسى فى الهجوم.

وشارك فى الشوط الثانى كلاً من كماتشو ،إسلام فراج ، محمد سليمان ، أحمد إبراهيم ، محمد عبد السميع.

ومن المقرر أن يخوض الأساسيين لفريق الإسماعيلي المران الرئيسى بعد قليل تحضيرا للمواجهة المرتقبة.