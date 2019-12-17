شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية وفقرة كرة طائرة فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش أمس تدريبات خفيفة فى مران اليوم. وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية وفقرة للعب الكرة الطائرة، فيما أدى باقى لاعبى الفريق تدريبا تكتيكيا فى منتصف الملعب عباره عن تقسيم صغيرة للاعبين المستبعدين والبدلاء فى لقاء الجيش. عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران. وطالب المدير الفنى اللاعبين بفتح صفحة جديدة والتركيز فى لقاء سموحة المقبل بعدها خضع اللاعبون لتدريبات إحماء تحت إشراف اليونانى انطونيو مدرب الأحمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات استشفائية وفقرة كرة طائرة فى مران الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.