شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يحصل على إذن بالغياب عن مران الزمالك.. وكارتيرون يجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على إذن بالغياب عن المران اليوم، وسافر اللاعب إلى الإسكندرية للاطمئنان على والده المريض.

فيما عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وطالب المدير الفنى اللاعبين بفتح صفحة جديدة والتركيز فى لقاء سموحة المقبل بعدها خضع اللاعبون لتدريبات احماء تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.