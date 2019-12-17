شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة إنبي والمصري البورسعيدي في الدوري بث مباشر عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بثا مباشر لمباراة إنبى مع نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة فى ظل رغبة الفريق البترولى فى مواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

فيما يسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح المسار بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الماضية للمسابقة.

ويحتل إنبى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد ان لعب 7 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مباراة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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مشاهدة مباراة إنبى والمصرى البورسعيدى فى الدورى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

فى المقابل، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 5 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.