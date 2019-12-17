مران الزمالك.. تدريب قوى للحراس وجلسة بين الشيشينى وعبد العزيز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، قبل بداية المران الجماعى للفريق اليوم.

وفى السياق ذاته عقد سامى الشيشينى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وأمير عبد العزيز المدرب المساعد جلسة سريعة قبل بداية المران اليوم للحديث عن بعض الأمور الخاصة بلقاء طلائع الجيش الأخير واستعدادات الفريق للفترة المقبلة.

وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، ويعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.