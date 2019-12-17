شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأعلامى أحمد شوبير عبر صفحته على تويتر عن غياب رمضان صبحى لاعب الأهلى عن الفريق لمدة من 4 إلى 6 أسابيع بعد إجراء أشعة لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء. وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال مران اليوم فى العضلة الخلفية جعلته غير قادر على استكمال المران وغادره برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق. ويختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلى فى الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.

رمضان صبحى

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