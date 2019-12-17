المقاولون يسافر إلى الإسكندرية الخميس استعداداً للحرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمقاولون العرب على السفر إلى الإسكندرية الخميس المقبل للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة حرس الحدود، التى تقام الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.
ويواصل المقاولون العرب تدريباته اليوم الثلاثاء فى تمام الثالثة عصراً على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر.
وكان وادى دجلة قد نجح فى إيقاف سلسلة انتصارات المقاولون العرب التي استمرت لثلاث مباريات متتالية، بعد خسارة ذئاب الجبل أمام الفريق الدجلاوي بهدف نظيف في مباراة دور الثمانية ليتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 16 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام.
وخاض المقاولون 8 مباريات حتى الآن في مسابقة الدوري العام فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في ومباراة واحدة وخسروا في مباراتين.
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