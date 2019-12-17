شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تيشرتات منتخب مصر هدية.. اعرف تحدى الصقر أحمد حسن مع جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصقر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر الأسبق، عن هدية عبارة تيشرت منتخب مصر لـ 3 أشخاص، لمن يتوقع عمره فى صورة قديمة خلال مسيرته الكروية مع الفراعنة.

الصقر أحمد حسن، نشر صورته مرتديا تيشرت منتخب مصر على انستجرام، وعلق قائلاً: "٣ تيشرتات منتخب مصر هدية لـ ٣ أشخاص.. لو جاوبوا صح وعرفوا كان عندي كام سنة بالظبط فى الصورة دى".



الصقر أحمد حسن على انستجرام

وكان قد أعتزل الصقر أحمد حسن الساحرة المستديرة فى 30 نوفمبر 2013 بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر، وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007