شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى هداف أسوان السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عبد الرحيم يوسف نجم فريق أسوان السابق الذى وافته المنية اليوم. وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ينعى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن عبد الرحيم يوسف نجم فريق أسوان السابق الذى وافته المنية.. سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة ينعى هداف أسوان السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.