شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات لمنتخب الشباب فى معسكر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، خوض 4 وديات خلال معسكر ديسمبر الذى ينطلق فى الفترة من 22 حتى 31 من الشهر الجارى. ويضم الجهاز الفنى مجموعتين من اللاعبين، بحيث تخوض كل مجموعة مباراتين وديتين خلال فترة المعسكر. تلق المنتخب عرضا لخوض بطولة كأس العرب في السعودية خلال الفتىة من 18 فبراير إلى 3 مارس 2020. وشارك منتخب الشباب مؤخرا فى دورة شمال أفريقيا التى أقيمت فى تونس وحصل على المركز الثانى خلف نسور قرطاج.

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