شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أحمال الزمالك: صفحتى تم اختراقها على الفيس ومستمر مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى اليونانى أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ما تردد عن رحيله عن الزمالك، مشيرا إلى أن صفحته على فيس بوك تم اختراقها، وأن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأنه سعيد بالعودة للعمل داخل نادى الزمالك وتربطه علاقة جيدة بالجميع سواء جهاز فنى أو لاعبين.

وانتهى، منذ قليل، اجتماع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش أمس بثلاثية مقابل هدفين.

حضر الاجتماع أمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة هانى زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.

ومن المقرر أن يبدأ تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك، على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا عقب اجتماع اللاعبين.