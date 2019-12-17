شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبى فريق الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى محاولة لدعمهم قبل مواجهة سموحة بالدورى.

وقال مرتضى منصور للاعبى الزمالك خلال جلستهم معه إن القلعة البيضاء ليس بها مكان للمتمردين من يملك عرضاً ويريد الرحيل عن الزمالك يحضره والنادى والجهاز الفنى أصحاب القرار الأخير فى هذا الشأن رافضاً سياسة لى الذراع.

وانتهى، منذ قليل، اجتماع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش أمس بثلاثية مقابل هدفين.

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حضر الاجتماع أمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة هانى زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.

ومن المقرر أن يبدأ تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك، على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا عقب اجتماع اللاعبين.