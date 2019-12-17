شكرا لقرائتكم خبر عن أوميد أوكرى يغيب عن أسوان أمام الإنتاج الحربى بسبب الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب أوميد أوكرى لاعب أسوان عن مباراة أبناء الجنوب أمام الإنتاج الحربى، التى تقام يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأجرى أوكرى أشعة رنين على الركبة فى انتظار عرضها على الطبيب لمعرفة حجم إصابته ومدة العلاج.

كما يغيب أحمد عبد الظاهر أيضاً عن المشاركة مع أسوان أمام الإنتاج، حيث يترقب اللاعب التقرير النهائى لإصابته غداً الأربعاء حيث يوجد اشتباه في إصابة اللاعب بالصليبي.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.