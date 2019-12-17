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الأهلى يرفض خوض تدريبات فى الإسكندرية قبل مواجهة الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لفريق الأهلى موعد السفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها السابعة والنصف من مساء بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة فى بطولة الدورى العام.

 

واستقر الجهاز الفنى على إقامة مران الفريق الأخير فى القاهرة فى الثانية ظهر غد الأربعاء، على ملعب التتش وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفنى القائمة التى سوف تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، ورفض الجهاز الفنى فكرة خوض أى تدريبات بالإسكندرية قبل مواجهة الإسماعيلى وقرر التدريب فى التتش غدا ثم التوجه للإسكندرية لخوض اللقاء المرتقب.

 

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته فى بطولة الدورى العام، بعد تحقيق الفوز فى المباريات الستة التى خاضها الفريق فى الدورى العام، محققا العلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة.
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