شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض خوض تدريبات فى الإسكندرية قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
واستقر الجهاز الفنى على إقامة مران الفريق الأخير فى القاهرة فى الثانية ظهر غد الأربعاء، على ملعب التتش وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفنى القائمة التى سوف تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، ورفض الجهاز الفنى فكرة خوض أى تدريبات بالإسكندرية قبل مواجهة الإسماعيلى وقرر التدريب فى التتش غدا ثم التوجه للإسكندرية لخوض اللقاء المرتقب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يرفض خوض تدريبات فى الإسكندرية قبل مواجهة الإسماعيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.