مصدر لمصراوي: إدارة الزمالك تصرف للاعبين جزء من المستحقات المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري

كشف مصدر في فريق الزمالك، أن إدارة النادي قررت صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران الثلاثاء وأخبرهم أنه سيتم صرف جزء من المستحقات اليوم.

وأكمل المصدر أن منصور طلب من اللاعبين مصالحة الجماهير في المباراة المقبلة أمام سموحة والمقرر لها يوم الجمعة بالدوري.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثامنة من عمر الدوري.