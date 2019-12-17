مصدر: تأكد غياب مدافع الأهلي عن مواجهة الإسماعيلي.. وعودة معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر أن ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، لن يلحق بمواجهة الإسماعيلي، في الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري، والمقررة يوم الخميس المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"يلا كورة"، أن ياسر مازال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة حرس الحدود الأخيرة، ويحتاج مزيدًا من الوقت للعودة.

وحدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق برنامج علاجي وتأهيلي للاعب حتى يتعافى، ويعود من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

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كما أشار المصدر إلى أن علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، بات جاهز طبيا للعب المباريات، ولكن مشاركته تتوقف على جاهزيته البدنية، ورأي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ويُجري رامي ربيعة مدافع الأهلي، أشعة سونار علي العضلة الخلفية، حيث لم تتضح الرؤية حول مشاركته أو غيابه عن مباراة الإسماعيلي.

واختتم المصدر بأن فرص مشاركة أو غياب ربيعه عن المباراة متساوية، وستتضح الأمور بشكل أكبر في مران الأربعاء الأخير للمباراة.

وشكا رامي ربيعة، من حالة إجهاد عام منعته من المشاركة في مران الفريق الجماعي صباح الثلاثاء.