تشكيل السد القطري أمام الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

أعلن السد القطري بقياده مديره الفني شافي هيرنانديز عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ، والتي ستنطلق

في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2019 قطر .

وجاء التشكيل كالتالي :

في حراسة المرمي : مشعل برشم

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الدفاع : حامد إسماعيل – بو علام خوفي – طارق سلمان – عبدالكريم حسن

الوسط :وو يونج – جابي – أسد

الهجوم : عفيف – الحيدوس – بغداد بونجاح .