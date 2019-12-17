أعلن السد القطري بقياده مديره الفني شافي هيرنانديز عن تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ، والتي ستنطلقفي تمام الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2019 قطر .
وجاء التشكيل كالتالي :
في حراسة المرمي : مشعل برشم
الدفاع : حامد إسماعيل – بو علام خوفي – طارق سلمان – عبدالكريم حسن
الوسط :وو يونج – جابي – أسد
الهجوم : عفيف – الحيدوس – بغداد بونجاح .
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل السد القطري أمام الترجي التونسي في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.