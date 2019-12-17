الترجي يعلن تشكيل مواجهة السد في كأس العالم للأندية

أعلن الترجي التونسي بقياده مديره الفني مقيد الشعلاني عن تشكيل فريقه لمواجهة السد القطري في المباراة التي تجمع بين الفريقين والتي ستنطلق في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2019 قطر . والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2019 قطر . وجاءالتشكيل كالتالي : في حراسة المرمي : معاز Advertisements بن شريفية بن شريفية الدفاع : سامح ديربالي – خليل شمام –عبدالقادر بدراني – إلياس شيتي الوسط : فوسيني كوليبالي – عبدالرؤوف بت غيث – محمد علي بن رمضان الهجوم : أنيس البدري – إبراهيما واتارا – حمدو الهوني

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