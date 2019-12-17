مران الزمالك.. الجهاز الفني يعقد جلسة فنية مع اللاعبين وتدريبات قوية للحراس

عقد سامي الشيشيني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأمير عبدالعزيز المدرب المساعد جلسة سريعة قبل بدايه المران اليوم للحديث عن بعض الأمور الخاصة بلقاء طلائع الجيش الأخير واستعدادات الفريق للفترة المقبلة.

عقد الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق المران.

وطالب المدير الفني اللاعبين بفتح صفحة جديدة والتركيز في لقاء سموحة المقبل بعدها خضع اللاعبون لتدريبات احماء تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.

خضع حراس مرمى الزمالك لتدريبات قوية بمران الفريق اليوم تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس قبل

بدايه المران الجماعي.

حصل يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بالنادي على إذن بالغياب عن المران اليوم. و سافر اللاعب إلى الإسكندرية للاطمئنان على والده المريض.

بدأ أحمد سيد "زيزو" لاعب الفربق الأول لكرة القدم بالنادي بالانضمام لتدريبات الجري حول الملعب في مران اليوم. وكان اللاعب قد أنهى مرحلة التأهيل فى الجيمانزيوم مؤخرا بعد الإصابة التي تعرض لها وابعدته عن مباراة الجيش الأخيرة.