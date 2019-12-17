زيدان : برشلونة تمتلك ميسي ونحن لدينا أسلحتنا

أدلي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق لريال مدريد الإسباني في تصريحات له في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، والخاص بمباراة كلاسيكو الأرض بين الفريق الملكي وبرشلونة .

وقال زيدان في تصريحاته " نحن نعلم أننا سنواجه فريثق كبير ، فهم لديهم ميسي ، ونحن نمتلك أسلحتنا التي سنواجههم بها ، مواجهة برشلونة أمر مثير ومختلف

بالنسبة لنا ، وأتذكر شعوري في تلك المباراة حينما كنت لاعبا ، أته شعور له طابعه الخاص " .

و أضاف " أنا لست قلقا بشأن مباراة الكلاسيكو ، بالعكس فأنا سعيد لوجودي في تلك المباراة ، هناك الكثير من الكلام عن تلك المباراة ، ولكن

ما بنتظره الجمهور هو مشاهده مباراة كروبة مثيرة ، وبالفعل سنعمل علي ذلك غداً " .

و أنهي زيدان حدبثه " لقد أخبرونا أن سنسافر مع فربق برشلونة غدا وستدخل الملعب سويا ، بالطبع هذا مانفعله غدا" .

يذكر أن أخر مواجهات بين قطبي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، حالف فيها الملكي سوء حظ كبير ، و تفوق بها الفريق الكتالوني ، أخرها كان لقاء الفريقين في مارس 2019 الجاري ، والتي أنتهت بفوز برشلونة.