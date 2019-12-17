مدرب المنتخب يكلف معاونيه بحضور مباراة بيراميدز والجونة

كلف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، معاونيه طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض، بحضور لقاء بيراميدز والجونة اليوم بالدوري . معوض، بحضور لقاء بيراميدز والجونة اليوم بالدوري . يحرص الجهاز الفني للمنتخب لمتابعة كل لاعبي الدوري في الفرق المختلفة استعدادا لمعسكر الفراعنة في مارس المقبل.

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