خضع الحكم محمد الصباحي لجراحة في غضروف الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة الزمالك وإنبي بالدوري، وتسببت في غيابه عن إدارة اللقاءات الفترة الماضية. وإنبي بالدوري، وتسببت في غيابه عن إدارة اللقاءات الفترة الماضية. كان الزمالك خسر من إنبي بهدفين لهدف في أول انتصار لفريق إنبي بالبطولة المحلية، وأول خسارة للأبيض بالدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الصباحي يجري جراحة في غضروف الركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.