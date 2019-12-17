فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب من جمعية أنصار كرة القدم

توج النجم الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب لعام 2019 المقدمة من جمعية أنصار كرة القدم . وتفوق المدافع الهولندي العملاق على زميله في الفريق النجم السنغالي ساديو ماني ولاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج ولاعب توتنهام سون هيونج مين . النجم السنغالي ساديو ماني ولاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج ولاعب توتنهام سون هيونج مين . وأبدى اللاعب سعادته الكبيرة بالحصول على الجائزة والتي تعد الثالثة له هذا العام بعد الحصول على أفضل لاعب في تعد الثالثة له هذا العام بعد الحصول على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أوروبا . ويستعد ليفربول لمواجهة مونتيري المكسيكي مساء الغد في الدور قبل النهائي من بطولة كاس العالم للأندية والمقامة حاليًا في قطر .

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