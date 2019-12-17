زمالك 2000 يكتسح الإعلاميين برباعية بدوري منطقة الجيزة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٠ على نظيره الإعلاميين برباعية نظيفة، في المبارة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على

ملاعب الناشئين بالنادي وذلك في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري منطقة الجيزة.

أحرز الأهداف محمد المالح، كريم

يوسف، كريم عبدالواحد، ويوسف اسامة نبيه. ويقود الفريق المدير الفني رفاعي محمد، ويعاونه كل من محمد حسن مدرب، أسامة عبدالله مدرب مساعد، محمد جمال المشرف الفني، حمدي يوسف إداري الفريق.