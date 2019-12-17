مهند علي نجم منتخب العراق لـ "الوفد" : أحلم بالسير على خطى محمد صلاح وهدفنا التأهل لمونديال ٢٠٢٢

مهند علي نجم منتخب العراق الأول لكرة القدم في حديثه لـ "الوفد" :

- أحلم بالسير على خطى محمد صلاح ورياض محرز وهدفنا التأهل لمونديال ٢٠٢٢

- أندية أوروبية كبرى طلبت التعاقد معي ومازال حلم الاحتراف يراودني

- هذه أسباب خروج منتخب العراق من كأس آسيا والخروج من نصف نهائي خليجي ٢٤

لفت مهند علي نجم منتخب العراق الشاب الأنظار بشدة حيث اكد الخبراء انه موهبة عربية ساطعة قادمة ...هو صاحب الـ١٩ عامًا ظهر بقوة بعد تألقه في كأس آسيا الأخيرة ٢٠١٩، والتي أقيمت بالإمارات، استطاع جذب الأنظار له واهتمت به العديد من الأندية الأوروبية، لما ما يملكه من مهارات وقدرات وإمكانيات كبيرة رغم صغر سنه.

سجل هدفين خلال أربع مباريات ببطولة آسيا، نجح مع منتخب بلاده العراق بالصعود إلى دور ١٦، بعد كثاني المجموعة، مع منتخب إيران المتصدر بفارق الأهداف، لكن خرج أمام المنتخب القطري الذي توج ببطولة لأول مرة، في نهاية المطاف.

وفي بطولة كأس خليجي ٢٤، نجح مهند علي مع منتخب العراق بالصعود إلى دور نصف النهائي، بعدما تصدر مجموعته التي ضمت، منتخب قطر والإمارات واليمن، بعد تقديم عروض قوية خلال البطولة، حيث فاز على منتخب قطر والإمارات، وتعادل مع منتخب اليمن، لكنه خرج أمام منتخب البحرين بالركلات الترجيحية، والذي نجح الأخير أيضًا في التتويج بالبطولة.

شارك مهند علي مع منتخب بلاده لأول مرة بعمر ١٨ عامًا، في عام

٢٠١٧، سجل ١٢ هدف خلال ٢٢ مباراة ويتصدر حاليًا منتخب العراق مجموعته بتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، برصيد ١١ نقطة، بعد تحقيق فوز في ٣ مباريات، وتعادل في مباراتين.

واليكم نبذة عن اللاعب قبل بدء الحوار .. مهند علي كاظم مواليد 20 يونيو 2000، هو لاعب كرة قدم عراقي، يلعب كمهاجم لصالح نادي الدحيل والمنتخب العراقي، أنهالت العروض الأوروبية والآسيوية من أندية كبيرة، من أجل ضم مهند علي في الصيف الماضي بعد مستواه الرائع في بطولة آسيا، لما يملكه من مهارات فنية كبيرة، وقدرات تهديفية مع صغر سنه، مثل يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، و جالاتاسراي التركي، وأندية أوروبية أخرى، ونادي العين الإماراتي والدحيل القطري، وفي النهاية أختار مهند اللعب ضمن صفوف نادي الدحيل و تأجيل حلم أوروبا.

لذلك قامت الوفد بإجراء حوار معه حول حقيقة العروض الأوروبية، وخطته القادمة و اللعب ضمن صفوف الدحيل ومنتخب العراق، وكان الحوار التالي:

- حدثنا عن فريقك الجديد الدحيل وطموحاتك معه؟

-الحمد لله أنا سعيد بتواجدي مع فريق الدحيل ، وأنا مستمر معه وأرغب بالمشاركة وتحقيق البطولات.

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-ما سبب اختيارك الدحيل القطري رغم العروض الأوروبية الكثيرة، هل حلم الاحتراف بأوروبا انتهى أم مازال؟

..تمام انا أتواجد مع فريق الدحيل، بالنسبة إذا كان فيه عروض، لا توجد حاليا عروض حتى الأن بشكل رسمي من أي نادي، وعن العروض التي كانت لدي من مانشستر سيتي و يوفنتوس وأندية تركية، نعم كانت تقدم لنادي الشرطة العراقى وهو النادى السابق لكن لم اطلع عليها.

-هل كانت العروض حقيقة وموجودة فعلاً وهل سنرى مهند علي بأوروبا بموهبته الكبيرة ؟

نعم كانت العروض موجودة بالفعل، وحلم أي لاعب عربي اللعب بأوروبا، والسير على خطى نجمين كبيرين مثل محمد صلاح ورياض محرز، لدي الطموح و طموحي موجود باللعب في أوروبا، وهذا هدفي القادم.

-ننتقل للمنتخب العراقي، ما هو سبب خروجكم المبكر من بطولة كأس آسيا ٢٠١٩ رغم عروض منتخب أسود الرافدين القوية بالبطولة؟

سبب خروج العراق في اسيا مواجهة المنتخب القطري الذى كان في افضل عطاؤه ولم يحالفنا الحظ وضيعنا اهداف كثيرة.

-وماذا عن الخروج من نصف نهائي كأس خليجي ٢٤ بعدما كُنتُم قريبين من تحقيق البطولة ؟

خروجنا من كأس خليجي 24 لم يكن منصفاً كنا مؤهلين لجلب البطولة لبلادنا لكن ركلات الترجيح كانت قاسية ولم تنصفنا ، هذه كرة القدم، كنا مرشحين للبطولة بشكل كبير ولكن المنتخب البحريني كان ممتاز ويستحق البطولة، الذي توج بها في النهاية أمام المنتخب السعودي.

وماذا عّن النسخة القادمة التي ستكون بالعراق و هل ستشكل ضغط على المنتخب ؟

الكأس القادمة في العراق فارق كبير أكيد الارض والجمهور لهم دور كبير في العامل النفسي وانا واثق انها ستكون بطولة ممتازة وستختلف عن باقي البطولات، وإن شاء الله نتوج بها.

-وأخيرًا ماذا عن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ وتصدر منتخب العراق المجموعة حاليًا؟

تصفيات كأس العالم نحن نتقدم نحو الافضل ومتصدرين المجموعة الحمدلله، ومتمسكين في الصدارة إلى النهاية وإن شاءالله سوف نلعب في مونديال 2022 القادم.