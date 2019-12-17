اكد عماد عليش المستشار القانوني لنادي الصيد أن النادي سوف يقوم بتنفيذ الحكم الصادر من جانب مركز التسوية الرياضي بعودة دخول أسامة نبيه للنادى بعد ايقافه لمدة ثلاثة شهور.
وقال عليش أن النادى يحترم اى حكم قضائي عامة سواء مدنى أو من مركز التسوية مشيرا الى أن إدارة النادى تقف على مسافة واحدة من هذا أو ذاكلأن الجميع أسرة واحدة داخل نادي الصيد.
وكان مجلس إدارة نادى الصيد قد قرر ايقاف اسامة نبيه لمدة ثلاثة شهور على خلفية حدوث مشاجرة بين نجلته ونجلة أحد أعضاء النادي وذلك بناءً على توصية من المكتب التنفيذي للنادى
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كانت هذه تفاصيل خبر المستشار القانوني لنادى الصيد: سيتم تنفيذ حكم التسوية بعودة اسامة نبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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