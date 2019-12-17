أنطونيو محمد: ليفربول أفضل فريق في العالم لكنه لا يرهبنا

أكد الأرجنتيني أنطونيو محمد، المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي اليوم الثلاثاء أنه لا يخشى مواجهة ليفربول الإنجليزي رغم أنه يراه الفريق الأفضل في العالم حالياً، مشيراً إلى أن فريقه سيسعى للحد من قوة ليفربول وإستغلال الفترات التي يكون فيها متفوقا عليه أثناء مباراة الفريقين غداً الأربعاء لتحقيق الفوز على بطل أوروبا.

ويلتقي مونتيري فريق ليفربول الإنجليزي غدا في الدور قبل النهائي لبطولة كـأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر.

وقال أنطونيو محمد في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الثلاثاء: “ستكون المباراة صعبة أمام أفضل فريق في العالم. طموحنا كبير لتقديم أداء قوي أمام هذا المنافس الصعب”.

وعن مدى رضاه عن مستوى اللاعبين قبل المباراة، قال أنطونيو محمد: “الفريق في أفضل حالاته. نعرف منافسنا جيداً ومدى صعوبة المباراة، لكننا هنا للمنافسة مع أفضل الفرق. لدينا حافز كبير وسيكون الملعب هو الفاصل بيننا”.

وعن الإشادة بالمدرب تشافي هيرنانديز قبل مباراة السد، وعن رأيه الآن في كلوب، قال أنطونيو محمد: “كلوب من أفضل المدربين وليفربول هو أفضل فريق في العالم. نسعى إلى تقليص الأخطاء وأن نحد من قوة ليفربول. سنرى إذا ما وصلنا للوقت الإضافي. سنحاول المنافسة بكل قوة”.

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وعن التأثير المحتمل للأمطار التي هطلت على الدوحة خلال اليومين الماضيين على أرضية الملعب وأداء الفريق غداً ، أوضح: “ليس لدينا قلق من المنافس أو من أرضية الملعب. نحن جاهزون لأي ظرف على أرض الملعب لأنه سيكون على كل من الفريقين”.

وأشار: “بذلنا جهدا كبيراً للوصول إلى هذه المرحلة. سنحتاج غداً إلى بعض فترات الدفاع، وإلى الهجوم بقوة في فترات أخرى. سنحاول الفوز في المباراة بأسلوبنا وأسلحتنا. سنلعب بقدر إمكانياتنا وسنحاول فرض أسلوبنا”.

وعما إذا كان كون كلوب أفضل مدرب يمثل ضغطا عليه وعلى ليفربول يمكن لمونتيري إستغلاله ، قال أنطونيو محمد: “سنواجه ليفربول بإمكانياتنا لأننا جئنا للمنافسة بقوة بغض النظر عن المنافس أو من يدربه”.

وعن رأيه في الفارق بين الكرة الأوربية ونظيرتها المكسيكية أو في أمريكا الجنوبية ، قال المدير الفني لمونتيري: “في أوروبا، يوجد أفضل النجوم ويحترفون منذ سن مبكرة للغاية ومنهم من ينتقل من أمريكا الجنوبية والشمالية للإحتراف في أوروبا”.

وعن إحساسه في هذه المباراة بعد 30 سنة من مسيرته كلاعب ، قال: “أفتخر للغاية بقيادة مونتيري وكذلك باللعب أمام أفضل فريق في العالم. نسعى إلى لتقديم أفضل أداء لتشريف نادينا”.