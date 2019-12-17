اتحاد الكرة المصري يفرض عقوبة الإيقاف وغرامة مالية ضد إبراهيم حسن

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري إيقاف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه مصري.

وجاء القرار على خلفية ما بدر من إبراهيم حسن في مشادة مع محمود الدسوقي حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت أمس الأول الأحد وانتهت بفوز سموحة 1 / صفر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقاً لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أنها قررت إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة ثماني مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه بحق مصطفى أمين محمد المشرف العام على فريق أسوان خلال المباراة، وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كذلك تقرر تغريم نادي سموحة 50 ألف جنيه لما بدر من إبراهيم حسن من سلوك غير رياضي وترتب عليه إلغاء المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حسبما ثبت أيضاً بتقرير مراقب المباراة.