ميلنر: مونتيري منافس قوي ولكننا نركز على الفوز وحصد اللقب العالمي

أكد جيمس ميلنر نجم فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن المواجهة المرتقبة مع مونتيري المكسيكي غداً الأربعاء لن تكون سهلة لأن المنافس قوي ولديه لاعبون موهوبون، مشيراً إلى أن ليفربول يحرص على بذل قصارى جهده للفوز بالمباراة والتتويج بلقب البطولة.

ويلتقي ليفربول مونتيري المكسيكي غداً في الدور قبل النهائية لبطولة كـأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر.

وقال ميلنر في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الثلاثاء قبل مباراة الغد: “تعودنا دائماً على التفكير في المباراة القادمة لأنها الأهم. نركز في التدريب ونسعى للتغلب على أي إجهاد وومواصلة عروضنا القادمة”.

وأضاف ميلنر: “نحن مستعدون للغاية ونحاول مواصلة إنتصاراتنا ونأمل أن نحقق ذلك. سنشاهد بالطبع مباراة الفريق اليوم أمام أستون فيلا ونتابع زملاءنا الشباب المشاركين في المباراة بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية”.

وأضاف: “نلعب أمام فرق من جميع أنحاء العالم ونعرف بعض الأشياء عن فريق مونتيري الذي يضم لاعبين موهوبين ومتميزين وسنستعد لهم بقوة”.

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وعن إمكانية تجديد عقده مع الفريق، قال ميلنر: “أمر جيد أن تكون لاعبا في ليفربول، خاصة مع المستوى الذي يقدمه الفريق حالياً والتاريخ الذي يحظى به والتطور في الفريق”.

وعن معنى التتويج بلقب العالم بالنسبة له، قال اللاعب: “هذه البطولة لها طابع خاص. المنافسة قوية وصعبة أمام أبطال من أنحاء العالم. سنحاول الحفاظ على مستوانا والفوز باللقب”، مشيراً إلى أن المدرب والجهاز الإداري يساعدون الفريق دائماً على التحسن وعلى مواصلة الأداء القوي.

وعما إذا كان خوض ليفربول مباراتين في توقيت واحد تقريباً فرصة لبناء فريق آخر للنادي، قال ميلنر: “نأمل هذا. كنت محظوظاً منذ التحقت بالنادي، حيث حققنا مراكز متقدمة في الدوري ووصلنا إلى مباريات نهائية. البعض يرانا الجيل الأفضل في ليفربول، نسعى الآن للفوز بالدوري الإنجليزي. نلعب كمجموعة واحدة ولدينا العديد من المباريات”.

وأضاف: “درسنا مونتيري جيداً وهو فريق قوي وموهوب ولديه لاعبون متميزون… مستعدون لجميع الإحتمالات”.