نتيجة مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي فى كأس العالم للأندية

مواجهة صعبة وقوية تنتظرها بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر، فى قمة مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019، حينما يصطدم الهلال السعودي بنظيره فلامنجو البرازيلي في لقاء دور نصف النهائي من المسابقة.

تقام مباراة فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية، على “ملعب خليفة الدولي”، وتنطلق مساء اليوم فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

ونجح الهلال السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي بعدما تغلب على الترجي التونسي بهدف دون مقابل سجله الفرنسي بافيتمبي جوميز.

بينما يبدء فلامنجو مشواره في البطولة اليوم، وتوّج هذا الموسم بلقب الدوري البرازيلي بعد المنافسة مع سانتوس وبالميراس.

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الزعيم السعودي بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو يستعد لمواجهة بطل كأس ليبرتادوريس الذي نجح في الفوز بتلك الكأس مرتين كانت الأولى عام 1981 والثانية عام 2019.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو مع المتأهل من مواجهة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام يوم السبت المقبل.

ويقوم بالتعليق على مباراة فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية، كل من سمير اليعقوبي، خليل البلوشي، عصام الشوالي عبر شاشات قنوات بي إن سبورتس 1.