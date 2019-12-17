سولشاير: مانشستر يونايتد يفتقد إبداع بوجبا

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إن الفريق يفتقد إبداع لاعب خط الوسط بول بوجبا.

ويغيب بوجبا، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، كما تعرض لوعكة صحية مؤخراً، أجلت عودته.

وقال سولشاير: “في مباراة مثل التي واجهنا فيها إيفرتون، كنا بحاجة إلى تمريرة أو فكرة إبداعية.”

كانت المباراة انتهت بالتعادل 1 / 1 ليظل مانشستر يونايتد في المركز السادس بالدوري الإنجليزي.

وأضاف: “يتمتع (بوجبا) بكفاءة ليست لدى الكثيرين من لاعبي خط الوسط في العالم، لذلك سيكون أمراً رائعاً أن يعود.”