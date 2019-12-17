كلوب ينتقد توقيت إقامة مونديال الأندية

انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، توقيت إقامة منافسات بطولة العالم للأندية في كرة القدم، والتي يستعد الأربعاء لخوض مباراتها نصف النهائية ضد مونتيري المكسيكي، في النسخة الـ16 المقامة في قطر.

وقال في المؤتمر الصحافي عشية المباراة “لو سئلت سابقاً هل يجب ان تقام كأس عالم للأندية في منتصف الموسم (بالنسبة إلى البطولات الوطنية الأوروبية) سأقول لا، هذا رأيي الصريح”.

وأضاف معلقاً على مسألة “الأهمية” المتفاوتة التي يمنحها المشجعون لهذه البطولة التي يشارك فيها الأبطال القاريون الستة وبطل الدوري المحلي في البلد المضيف، “الأهمية مسألة سهلة، نحن هنا، فهذا يعني أنها أهم مسابقة لنا في العالم في هذه اللحظة”.

وتابع “لكن الأمر يرتبط بالتخطيط (…) هل يمكن لهذه البطولة أن تصبح أكبر في المستقبل؟ لا أعرف، طالما أن الدوريات تبدأ وتختتم في أوقات مختلفة ونحاول ان نجد مكانا لها بين منافسات الدوري، هذه هي المشكلة”.

وتابع “أعتقد ان الفيفا (الاتحاد الدولي للعبة) يخطط لكأس العالم للأندية في الصيف، لكنها ستكون في صيف تقام خلاله كأس إفريقيا ومسابقات أخرى أيضاً. هذا لن ينجح، على الجميع ان يجلسوا إلى طاولة واحدة ويتأكدوا من توفير مسابقات رائعة لكن ليس في الوقت عينه”.

والنسخة التي تستضيفها قطر حتى 21 ديسمبر، هي ما قبل الأخيرة بالصيغة الحالية التي تقام سنوياً، قبل الصيغة الجديدة التي ستنطلق في الصين عام 2021، وتقام بمشاركة 24 منتخبا، مرة كُل أربعة أعوام.

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وسبق لكلوب ان شكا مراراً من جدولة المباريات والضغط الذي يعاني منه اللاعبون. وعلى سبيل المثال، يخوض متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مباراته غداً في نصف النهائي على ستاد خليفة الدولي، بعد ساعات من خوض فريقه “الرديف” مباراة في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المدرب الألماني الذي قاد ليفربول الى لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ويأمل بقيادته هذا الموسم الى لقب أول في بطولة إنكلترا منذ العام 1990 “أن أقول ذلك مراراً (الإنتقاد)، وربما الفيفا لا يعجبه ذلك، أنا آسف لكن إذا سئلت عن رأيي في كرة القدم، وأنا أفكر بكرة القدم طوال اليوم، أعتقد انه (هذا الرأي) منطقي بعض الشيء”.

وتابع “لجهة التنظيم، يحتاج الجميع إلى التفكير بالأمر معا. لا يمكن للفيفا أن ينظم مسابقة في الصيف ويقول ويفا (الاتحاد الأوروبي) +حسناً أنا سأقوم بذلك أيضاً +، واتحاد أميركا الجنوبية يقول إن مسابقاته أهم”.

وشدد على أنه “لا يمكننا فقط إضافة بطولات. هذا لن ينجح”.

وسبق لمدربين آخرين، مثل مدرب مونتيري أنطونيو محمد والبرتغالي جورج جيزوس مدرب فلامينجو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، أن وجهوا إنتقادات لموعد البطولة، لأنها تأتي في وقت تكون فيه بطولات بلادهم متوقفة، ولاعبوهم لا يتمتعون بجاهزية لاعبي الدول الأخرى حيث البطولات قائمة.