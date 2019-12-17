بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والسد في كأس العالم للأندية

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا النقل المباشر النصي لجميع أحداث مباراة الترجي التونسي والسد القطري في مباراة تحديد المركز السادس بكأس العالم للأندية “قطر 2019″، اليوم الثلاثاء 17-12-2019.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت تونس، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

يستضيف المباراة ملعب خليفة الدولي، وهو أول لقاء يقام على ملعب افتتاح مونديال 2022 بعد إقامة المباريات الثلاث الماضية من كأس العالم للأندية على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

الترجي خسر في مباراته الأولى بالدور ربع النهائي أمام الهلال السعودي – بطل دوري أبطال آسيا – بهدف دون رد للاعب الفرنسي جوميس.

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أما السد فقد خسر أمام بطل دوري الكونكاكاف “مونتيري المكسيكي” 2/3، بعد تجاوزه لعقبة هينجين سبورت في دور الـ16 بثلاثة أهداف لهدف بعد التمديد لأشواط إضافية.

الترجي 0-0 السد

???? ملعب خليفة الدولي (الدوحة)

???? تبدأ بعد قليل..

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???????? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الترجي التونسي والسد القطري.

???????? سيكون معكم “سامي مصطفى” في هذا البث المكتوب لأحداث المباراة المرتقبة بين الأشقاء العرب، من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

???? الفائز من مباراة اليوم سيحصل على مبلغ 1.5 مليون دولار، بينما سيحصل الخاسر على مبلغ مليون دولار فقط لا غير.

???? سبق للسد الفوز على الترجي في مباراة دور ال 8 ببطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2011، وانتهى اللقاء بنتيجة 1/2، سجل للسد خلفان إبراهيم خلفان وعبد الله كوني، وسجل للترجي أسامة الدراجي، والثلاثة لاعبين رحلوا عن الفريقين الآن.