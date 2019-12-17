حمادة صدقي: هدفي قيادة الهلال السوداني لمنصات التتويج

أكد حمادة صدقي، المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي الهلال السوداني، أن هدفه هو الوصول لمنصات التتويج مع فريق كبير وصاحب تاريخ يعرفه الجميع.
وقال حمادة صدقي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إنه سعيد بتولي تدريب الهلال السوداني وإن هدفه، مثل مجلس إدارة النادي، هو الوصول لمنصات التتويج في البطولات المحلية والقارية والعربية، فهو يستحق أن يكون دائماً في مكانته الكبيرة.
وأضاف: “لن أحقق أي إنجاز بمفردي بدون مجلس الإدارة واللاعبين”.
وقال محمود السادة، مدير الكرة بنادي الهلال، إن اجتماعا سيعقد اليوم مع حمادة صدقي، لتحديد الجهاز المعاون وموعد المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام.
وقال السادة: “نحن في إدارة الكرة قدمنا لحمادة صدقي التفاصيل كاملة، وقد لمسنا من خلال حديثه معنا رؤية واضحة لما يريد أن يقدمه للنادي” .
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