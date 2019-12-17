يلتقي فريقا السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، بمنافسه الترجي الرياضي التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني ضمن مباريات اليوم فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقامة فعاليتها فى قطر.
تقام مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، على ملعب “خليفة الدولي” بالدوحة، وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء 17-12-2019، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينتش.
ويخوض السد والترجي اللقاء بعدما تلقى الخسارة أمام مونتيري المكسيكي، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، بينما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف دون رد.
وافتتح السد القطري، مبارياته في مونديال الأندية بالفوز على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينهزم أمام بطل المكسيك في الدور الربع النهائي.
ويدير مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، تحكيميًا الحكم عبدالقادر زيتوني، يساعده كل من أوكتافيان سوفري، سيباستيان أيوجين جيورجها، أوفيديو ألين هاتيجان.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة السد القطري والترجي التونسي فى كأس العالم للاندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.