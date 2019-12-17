نتيجة مباراة السد القطري والترجي التونسي فى كأس العالم للاندية

يلتقي فريقا السد القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، بمنافسه الترجي الرياضي التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني ضمن مباريات اليوم فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقامة فعاليتها فى قطر.

تقام مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، على ملعب “خليفة الدولي” بالدوحة، وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء 17-12-2019، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

ويخوض السد والترجي اللقاء بعدما تلقى الخسارة أمام مونتيري المكسيكي، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، بينما خسر الترجي أمام الهلال السعودي بهدف دون رد.

وافتتح السد القطري، مبارياته في مونديال الأندية بالفوز على هينجين بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن ينهزم أمام بطل المكسيك في الدور الربع النهائي.

ويدير مباراة السد القطري والترجي الرياضي التونسي في كأس العالم للأندية، تحكيميًا الحكم عبدالقادر زيتوني، يساعده كل من أوكتافيان سوفري، سيباستيان أيوجين جيورجها، أوفيديو ألين هاتيجان.