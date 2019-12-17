كلوب يشيد بتنظيم مونديال الأندية ويؤكد تركيزه التام على مباراة مونتيري

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن تركيزه بالكامل ينصب على مباراة الفريق المرتقبة غداً أمام مونتيري المكسيكي وأنه لا يفكر مطلقاً الآن في المباراة النهائية للبطولة.

وأشار كلوب إلى أن الظروف أجبرت فريقه على خوض مباراة اليوم أمام أستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفريق الثاني لأنه لم يكن ممكنا أن يحضر ليفربول إلى الدوحة غداً ويخوض مباراة مونتيري بعد لقاء أستون فيلا اليوم، ولكنها قد تكون فرصة جيدة للاعبين الشباب بالنادي والذين يخوضون لقاء أستون فيلا اليوم.

كما أشاد كلوب بمستوى التنظيم في البطولة الحالية والترحيب الهائل الذي يجده ليفربول في الدوحة منذ وصوله للمشاركة في مونديال الأندية.

ويلتقي ليفربول فريق مونتيري المكسيكي غداً الأربعاء في الدور قبل النهائية لبطولة كـأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الثلاثاء قبل مباراة الغد: “جميع لاعبي الفريق جاهزون لمباراة الغد، لكن جورجينوه فاينالدوم هو الوحيد الذي يعاني من إصابة، وليس جاهزاً لمباراة الغد، ونحاول إعداده للمباراة التالية”.

وعن مباراة الفريق اليوم أمام أستون فيلا والتي يخوضها الفريق الشاب لليفربول على مسافة كبيرة من الدوحة ، قال كلوب: “ليس هذا الحل المثالي الذي كنا نريده ولكنها فرصة للاعبين الشبان والفريق الثاني بليفربول للمشاركة في هذه البطولة القوية أيضاً. سنشارك بفريق يقدم أداء جيداً. نحن هنا الآن وهذا هو المهم للمشاركة في بطولة قوية وأتمنى أن يؤدي لاعبونا بشكل جيد”.

وعن مدى أهمية البطولة الحالية والفوز بها ، قال كلوب: “من يرى أن مباراة أستون فيلا أهم، فله حرية الرأي. أتخذنا القرار بالتشاور فيما بيننا. لا نستطيع السفر3000 كيلومتر. سنلعب غداً أمام مونتيري وسنسعى للفوز. هي البطولة الأهم للأندية في العالم. نحن هنا لتمثيل ليفربول وأوروبا ونحاول تقديم أفضل أداء”.

وأضاف: “أحاول الحصول على أفضل ما لدى اللاعبين من مستويات. يجب أن نتصرف بحكمة ونقدم ما نريد على أرض الملعب. كانت أرض الملعب أمس رائعة. أرضية الملاعب هنا رائعة وبحالة متميزة رغم هطول الأمطار”.

وعن كيفية التعامل مع اللاعبين الكبار بالفريق، قال كلوب: “نقوم بهذا من خلال التدريب. لست متأكداً من أننا الفريق الأفضل في العالم. لا نعرف ما سيحدي غداً. ونسعى دائماً إلى أن نكون على أهبة الأستعداد”.

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وأضاف: “نحن جاهزون لمباراة الغد ونتوقع أن يسعى مونتيري لجعل المباراة أصعب بالنسبة لنا. نسعى لمعرف ما يمكننا معرفته عن مونتيري”.

وتابع كلوب: “كرة القدم تعطي الفرصة للجميع ولا يمكننا أن نحدد الفائز قبل بداية المباراة. لا أفكر في مواجهة فلامينجو أو الهلال الآن. منافسنا غداً هو مونتيري. سنخوض مباراة الغد ثم نفكر فيما بعدها. مونتيري قدم مباراة قوية للغاية أمام السد. نحاول أن نقدم أداء جيداً”.

وعن أداء الفرق العربية الثلاثة في البطولة الحالية، قال كلوب: “ليس الأمر سهلاً بالنسبة لنا أن نشاهد كرة قدم من خارج أوروبا. ولكنني رأيت أن فريق السد يمتلك لاعبين متميزين وكان مستواه متقارباً مع مونتيري. نحترم وجود لاعبين عرب مشهورين مثل محمد صلاح“.

وأضاف: “اللاعبون العرب مثل صلاح ورياض محرز يتمتعون بالمهارة والسرعة. ولكن لا يمكننا عقد مقارنات مع فرق أو مستويات لم نشاهدها. لا نستطيع مشاهدة الدوريات العربية والبطولات القارية في آسيا وأفريقيا”.

وأكد كلوب: “نركز في البطولة الحالية الآن. ولهذا فإنها البطولة الأهم بالنسبة لنا، بغض النظر عن حجم البطولة أو ما سيكون عليه حجمها في المستقبل. أعتقد أن مخطط الفيفا هو نقل البطولة لفصل الصيف بعد زيادة المشاركين فيها إلى 24 فريقاً. لابد من التفكير في هذا لأنه لا يمكن وضع بطولة في فترة الراحة بالنسبة للفرق. يجب تحديد وقت مناسب لهذه البطولة الجيدة”.

وأشار: “ربما لا يرحب الفيفا بما أقوله لكنه رأيي واعتقد أنه أمر منطقي”.

وأكد كلوب أن الفريق يحظى بترحيب رائع هنا وأن كل شيء منظم على ما يرام في هذه البطولة، وقال: “الفيفا هو من يحسم تنظيم بطولة أو أخرى. الفريق هنا فقط للتدريب والمشاركة في البطولة… ما من أحد يمكن أن يشعر بالقلق من الحضور إلى قطر. يمكننا توجيه هذه الرسالة، ويجب أيضاً أن نلتزم بقواعد وقوانين البلد الذي نلعب فيه”.

وأشار: “فريق مونتيري لم يعرف طعم الخسارة منذ وقت طويل، وهو يضم لاعبين متميزين ويقوده مدرب جيد. أعجبت بما رأيته من هذا الفريق وبمهارات لاعبيه العالية. هناك تأثبير لكرة القدم في أمريكا الجنوبية على أسلوب الكرة المكسيكية”.