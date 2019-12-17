جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية “قطر 2019” والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365 على جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة على الأراضي القطرية في الفترة من 11 ديسمبر 2019 حتى 21 ديسمبر 2019.

يُشارك في هذه البطولة أبطال المسابقات القارية للأندية وفي مقدمتهم بطل دوري أبطال أوروبا “ليفربول” العائد بعد غياب طويل منذ آخر مشاركة عام 2005.

وسيمثل الدولة المضيفة نادي السد بصفته بطلاً لدوري نجوم قطر الموسم الماضي 2019/2018، وسيفتتح مبارياته يوم الاربعاء الموافق 11 ديسمبر بمواجهة بطل أوقيانوسيا “هينجين سبورت” القادم من دولة كاليدونيا الجديدة.

وسترتفع سخونة البطولة يوم السبت 14 ديسمبر حين يصطدم بطل دوري أبطال آسيا “الهلال السعودي” ببطل دوري أبطال أفريقيا “الترجي التونسي” في المباراة المؤهلة إلى نصف النهائي أمام بطل كوبا ليبرتادوريس “فلامينجو” الذي قتل أحلام ريفر بليت الأرجنتيني للاحتفاظ بلقبه بطريقة دراماتيكية في الدقائق الأخيرة من نهائي ليبرتادوريس الذي أقيم في بيرو.

وبعد 3 ساعات ونصف من انطلاق مباراة الترجي والهلال، سيواجه السد القطري نظيره المكسيكي “مونتيري” بعد أن حقق رجال تشافي هيرنانديز الفوز على هنجين سبورت في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وسيمكنكم هذا الجدول “المحدث” من التعرف على النتائج أول بأول عقب انتهاء كل مباراة، كما تستطيع مشاهدة أهداف كل مباراة بالضغط على النتيجة فقط للوصول لصفحة أهداف المباراة.

تنقل مباريات البطولة على القنوات التالية

ستنقل مباريات كأس العالم للأندية 2019 على قنوات بي إن سبورتس القطرية، القناة الأولى والقناة 13 باللغة الإنجليزية.

تنقل بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري بصفتها الناقل الحصري لمبارياتها في الشرق الأوسط.

لكن توجد قنوات أخرى ستهتم بنقل هذه البطولة في بث مباشر، مثل قناة BHT 1 وقناة Mediaset SD/HD الإيطالية.

ويمكنكم التعرف على جدول مباريات اليوم أول بأول من خلال زيارة قسم مباريات اليوم (اضغط هنا).

وللتعرف على سجل أبطال كأس العالم للأندية في نظامه الجديد والقديم (اضغط هنا).

إليكم جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2019

المباراة ???? الموعد⏰ المكان???? المرحلة ???? القنوات الناقلة ???? دور الـ16 السد (قطر) (3-1) هينجين سبورت (كاليدونيا الجديدة) ⏰ يوم الاربعاء 11-12-2019، الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية. ???? ستاد جاسم بن حمد بنادي السد beIN Sports HD 1 BHT 1 beIN Sports HD 13 EN 20 Mediaset SD/HD دور الـ8 الهلال (السعودية) (1-0) الترجي (تونس) ⏰ يوم السبت 14-12-2019، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية. ???? ستاد جاسم بن حمد بنادي السد beIN Sports HD 1 20 Mediaset SD/HD دور الـ8 مونتيري (المكسيك) (3-2) السد (قطر) ⏰ يوم السبت 14-12-2019، الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية. ???? ستاد جاسم بن حمد بنادي السد beIN Sports HD 1 20 Mediaset SD/HD تحديد المركز الخامس الترجي (تونس) ✖️ السد (قطر) Advertisements ⏰ يوم الثلاثاء 17-12-2019، الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية ???? ستاد خليفة الدولي Alkass Three HD

beIN Sports HD 1 Alkass Six HD TVR 1 BNT 3 HD دور الـ4 فلامينجو (البرازيل) – الهلال (السعودية) ⏰ يوم الثلاثاء 17-12-2019، الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ???? ستاد خليفة الدولي Alkass Six HD Alkass Three HD beIN Sports HD 1 beIN Sports HD RTP 1 ORF SPORT M4 Sport 20Mediaset SD/HD دور الـ 4 مونتيري (المكسيك) – ليفربول (إنجلترا) ⏰ يوم الاربعاء 18-12-2019، الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية. ???? ستاد خليفة الدولي تحدد لاحقًا تحديد المركز الثالث الخاسران من مباراتي دور الـ4 ⏰ يوم السبت 21-12-2019، الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية. ???? ستاد خليفة الدولي تحدد لاحقًا النهائي الفائزان من مباراتي دور الـ4 ⏰ يوم السبت 21-12-2019، الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية. ???? ستاد خليفة الدولي تحدد لاحقًا

تغطيات أخرى

كأس الخليج العربي 2019 “خليجي 24” (نتائج وأهداف)

كأس أمم أفريقيا 2019 “تحت 23 عامًا” (نتائج وأهداف)