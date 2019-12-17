الدوري الإيطالي | وسط تألق كريستيانو .. يوفنتوس يسعى لفك الشراكة مع الإنتر

يأمل يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الماضية أن يفك ارتباطه مع إنتر في الصدارة، وذلك عندما يحل ضيفا على سمبدوريا الاربعاء، فيما يسعى الـ “نيراتسوري” الى العودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف جنوى السبت، ضمن المرحلة السابعة عشرة.

وتم تقديم موعد المباراة الى الأربعاء بسبب ارتباط فريق “السيدة العجوز” بمواجهة الكأس السوبر المرتقبة ضد لاتسيو في العاصمة السعودية الرياض في 22 من الشهر الحالي، وهو سيخوضها بمعنويات عالية بعد فوزه في المرحلة السابقة على أودينيزي 3-1 بفضل الثنائية الاولى هذا الموسم لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودفع مدرب “يوفي” ماوريتسيو ساري بالثلاثي الهجومي “الناري” رونالدو والارجنتينيين غونزالو هيغوايين وباولو ديبالا معا للمرة الاولى هذا الموسم أمام أودينيزي، ما اعاد الفريق إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة الاولى لفريق مدينة تورينو امام لاتسيو 1-3 في المرحلة 15.

علق رونالدو الذي سجل للمباراة الرابعة تواليا في مختلف المسابقات، على انتصار فريقه بالقول “أهم شيء كان الفوز، على الرغم من أنه كان بامكاننا تسجيل المزيد من الأهداف”.

وتابع صاحب تسعة أهداف في الـ “سيري أ” هذا الموسم “أعتقد انها طريقة جيدة للعب ومن المهم أن نلعب مع جرعة كبيرة من الثقة. المسألة لا تتعلق بالأداء الفردي، ولكن بكيفية أن نعمل بطريقة جماعية”.

واثبت رونالدو نجاعته التهديفية بعد فترة صعبة مر بها في بداية الموسم تخللها اخراجه من الملعب مرتين من قبل ساري، الامر الذي لم يعجب لاعب ريال مدريد الاسباني السابق، ليعود بقوة ويسجل خمسة أهداف في مبارياته الأربع الاخيرة، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في 19 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.

وكانت مباراة أودينيزي فرصة للحارس الاسطوري جانلويجي بوفون لحفر اسمه في تاريخ يوفنتوس، حيث خاض مباراته الـ 478 في الدوري المحلي، ليتساوى مع المهاجم الاسطوري للنادي أليساندرو ديل بييرو.

ويدرك يوفنتوس جيدا أن مباراته أمام سمبدوريا الاربعاء لن تكون سهلة أمام خصم يحتل المركز الخامس عشر ويريد الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط، وهو يسعى لتحقيق فوزه الثاني تواليا بعدما كان تغلب على جنوى بهدف وحيد في المرحلة السابقة.

-ثلاث مباريات بدون فوز-

في المقابل يأمل إنتر أن يستعيد توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات بدون فوز، وذلك عندما يستقبل على ارضه في “سان سيرو” ضيفه جنوى.

وبدأ إنتر السلسلة بتعادل سلبي مع روما في الدوري، ثم سقط على أرضه أمام برشلونة الإسباني 1-2 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا رغم أن الأخير خاضها بتشكيلة رديفة، ما أدى الى خروجه بحلوله ثالثا، وصولا الى مباراة الأحد التي خرج منها بتعادل في الدقائق القاتلة من ملعب فيورنتينا (1-1)، ما سمح ليوفنتوس باللحاق به الى الصدارة.

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وكانت إدارة إنتر قررت الغاء المؤتمر الصحافي عشية المباراة المرتقبة في فلورنسا بعدما نشرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” المحلية مقالا انتقدت فيه مباشرة المدرب أنتونيو كونتي على خلفية خروجه من المسابقة القارية.

ومقابل انتقاد الصحيفة المحلية فريق كونتي الذي “خسر أمام فريق برشلونة الرديف” في مباراة مهمة في دوري الابطال، كالت المديح لمدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني الذي نجح في قيادة فريقه لدور ثمن النهائي في مشاركته الأولى بالمسابقة القارية الأم.

وعلق كونتي على أداء فريقه وهدف التعادل من فيورنتينا في اللحظات القاتلة، بالقول “من ناحية الاداء، خلقنا الكثير من الفرص لتسجيل الاهداف. لكن لم نتمكن من ترجمتها وتلقينا هدفا. هذه كانت الحال في مبارياتنا الثلاث الاخيرة أمام روما وبرشلونة وفيورنتينا”.

وتابع “من المؤسف ما حصل لاننا قدمنا صورة جيدة في الدفاع، ومن المؤسف أن تهتز شباكنا في الدقيقة 90 اثر هجمة مرتدة”.

وأكد مدرب منتخب إيطاليا وتشلسي يوفنتوس السابق بعد التعادل أمام روما وفيورنتينا والخسارة أمام برشلونة، أن امام فريقه المزيد من العمل وان عليه “تقييم الحالات وبذل المزيد من الجهد. هذا جزء من التطور. علينا أن نتحلى بالصبر والعمل في الوقت ذاته والتقدم للامام. علينا أن نقدم الافضل”.

وبحسب تقارير صحافية بريطانية، يسعى كونتي الى تعويض غياب لاعبي خط الوسط نيكولو باريلا وستيفانو سينسي بسبب الاصابة، من خلال تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية عبر التعاقد مع الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعدما أن سبق له الحصول من الأخير على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيس في بداية الموسم الحالي.

-تأجيل مباراة لاتسيو في صالح روما؟-

وضيق لاتسيو الخناق على المتصدرين يوفنتوس وإنتر بفوزه على كالياري 2-1، في مباراة “مجنونة” في دقائقها الثماني الاخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث قلب نادي العاصمة تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليتابع سلسلة من 8 انتصارات متتالية في الدوري سمحت له باحتلال المركز الثالث برصيد 36 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن صاحبي الصدارة.

ويتطلع رجال المدرب سيموني إنزاغي الى الاستحقاق المقبل أمام يوفنتوس في مباراة الكأس السوبر والمقرر اقامتها في الرياض في 22 الشهر الحالي، ما استتبع تأجيل مباراته في المرحلة 17 أمام هيلاس فيرونا إلى 5 شباط/فبراير المقبل.

ويحل نادي العاصمة الثاني روما صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة ضيفا على فيورنتينا الجمعة، على أمل أن يقلص الفارق بينه وبين جاره اللدود إلى نقطة في حال نجح في حصد النقاط الثلاث.

ويدرك رجال المدرب البرتغالي باولو فونسيكا أهمية هذه المباراة في حال أرادوا متابعة سلسلة نتائجهم الجيدة التي توجوها بالتأهل الى الدور الثاني من مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”، إلى ست مباريات من دون خسارة في مختلف المسابقات، وثلاثة انتصارات في المباريات الاربع الاخيرة في الـ “سيري آ”.