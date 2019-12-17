رياضة | اسكواش الكويت يهزم جامايكا ببطولة العالم بواشنطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اسكواش الكويت يهزم جامايكا ببطولة العالم بواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب الكويت ممثل العرب مع المنتخب الوطني المصري في بطولة العالم للاسكواش للفرق بالولايات المتحدة علي منتخب جامايكا ٢/١ في مباراة قوية تفوق فيها لاعبو المنتخب الكويتي علي الرامزي وعبدالله المزين ليضع المنتخب قدمه نحو التاهل للدور ال١٦ .

وأعرب الكابتن وليد الصميعي رئيس الاتحاد الكويتي ورئيس البعثة عن ارتياحه بعناصر المنتخب لهذا الفوز موكدا ان فريقه قدم عرضا رائعا استحق عليه الفوز .

ويواجه المنتخب الكويتي في اللقاء القادم منتخب هونج كونَج في ختام دوري المجموعات ووقع المنتخب الكويتي في مجموعة صعبة للغاية ضمت استراليا المصنف السابع علي العالم الي جانب هونج كونج وجامايكا