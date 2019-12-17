رياضة | مصدر بالأهلي يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" موقف معلول من المشاركة أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي يكشف لـ "الخليج 365 الرياضي" موقف معلول من المشاركة أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

ويغيب معلول عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ مباراة النجم الساحلي الشهر الماضي والتي خسرها الأهلي بهدف دون رد بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.

وخضع معلول لبرنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر ، للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

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وقال المصدر بأن معلول جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الإسماعيلي المقبلة ، واللاعب متواجد في التدريبات بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر بأن مسألة مشاركة معلول في مباراة الإسماعيلي يتوقف على جاهزيته البدنية ، بجانب رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس المقبل على ستاد المكس في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.