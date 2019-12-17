رياضة | نجم مونتيري المكسيكي: سنلعب أمام ليفربول للاستمتاع والوصول لنهائي المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مونتيري المكسيكي: سنلعب أمام ليفربول للاستمتاع والوصول لنهائي المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب نيكولاس سانشيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري المكسيكي، عن سعادته بالمشاركة مع فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.

وأكد نيكولاس، على أن فريقه سيُقاتل في مباراة الغد أمام بطل أوروبا، من أجل تحقيق الانتصار، وأن جميع اللاعبين لن تتعامل مع المباراة على أنها محسومة للفريق اللندني.

وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي اليوم لمباراة الغد: "أعتقد أننا جئنا للمنافسة، جميع الفرق لديها طموح، ولن نستسلم رغم الاعتراف بقوة المُنافس وأفضليته بالوقت الحالي، لكننا نسعى لتخطي تلك العقبة وخوض المباراة النهائية".

Advertisements

وتابع: "علينا الآن مواصلة العمل الشاق لمواجهة ليفربول، لا نواجه فريق بهذا الحجم كل يوم، وسنسعى للاستمتاع بتلك المباراة وإظهار كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق الانتصار، وسنحاول الحد من قوتهم، وطموحنا كبير، وسنخوض تلك المباراة بعقلانية لتحقيق الهدف المطلوب".

وأختتم: "لم أتصور أن أشارك في هذه المنافسة وأنا في سن 33 عامًا حيث أقترب من نهاية مسيرتي الكروية، أعتقد أنني تعلمت الاستمتاع بهذه اللحظات، وأن لدي ما أقدمه للفريق".

ويلتقي مونتيري المكسيكي ليفربول الإنجليزي، والمقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.