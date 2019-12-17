رياضة | مدرب مونتيري المكسيكي: كلوب الأفضل بالعالم وسنتأهل لنهائي المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مونتيري المكسيكي: كلوب الأفضل بالعالم وسنتأهل لنهائي المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري المكسيكي، عن المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام ليفربول الإنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد محمد، أن ليفربول يُعد أفضل نادي عالميًا في الوقت الحالي، وقادر على حصد العديد من الألقاب، إلا أنه في نفس الوقت لا يخشى المواجهة وينتظرها لتقديم فريقه أمام العالم بشكل مميز.

وأضاف المدير الفني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أن فريقه سيسعى للحد من قوة ليفربول واستغلال الفترات التي يكون فيها متفوقًا عليه أثناء مباراة الفريقين، من أجل تحقيق الفوز على بطل أوروبا.

وتابع مدرب مونتيري: "اللاعبين جاهزة بشكل كامل وأصبحوا في حالة جيدة، وأعتقد أننا أصبحنا جاهزين بالشكل الكامل، وننتظر المباراة لإظهار ذلك أمام بطل أوروبا".

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"الفريق في أفضل حالاته. نعرف منافسنا جيدا ومدى صعوبة المباراة، لكننا هنا للمنافسة مع أفضل الفرق. لدينا حافز كبير وسيكون الملعب هو الفيصل بيننا".

وأكمل أنطونيو: "جئنا لمونديال الأندية، من أجل اللعب بأسلوبنا وأسلحتنا، كلوب واحد من الأسماء المميزة في تدريب كرة القدم بالعالم، ونسعى لتقليل نسبة الأخطاء خلال المباراة، ربما نعمل لمد المباراة لأطول فترة والوصول للأشواط الإضافية، ونرغب في تحقيق اللقب"

واختتم: "أشعر بالفخر والكبرياء بقيادة فريق بحجم مونتيري، بالإضافة إلى اللعب أمام أفضل فريق بالعالم، ونتمنى من الله الوصول لهدفنا وتحقيق إنجاز تاريخي".

ويلتقي مونتيري المكسيكي ليفربول الإنجليزي، والمقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.